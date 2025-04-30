خطوات تطوير بطاريات السيارات الكهربائية

أجرت ستيلانتس، فاكتوريال إنرجي العديد من الاجراءات لتطوير البطاريات الصلبة، المستخدمه في السيارات الكهربائية، حيث تم بنجاح اعتماد خلايا FEST بالحجم المخصص للسيارات الكهربائية، ويُعد هذا التطور قفزة نوعية في طريق جلب تكنولوجيا الجيل القادم من البطاريات إلى الأسواق.



وفي ذات السياق المتصل علق نيد كوريك، الرئيس التنفيذي للهندسة والتقنية لدى ستيلانتس، أن هناك اختلاف بالبطاريات الصلبة جوهريًا عن بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية، فهي توفر كثافة طاقة أعلى وقدرات شحن أسرع، فقد أثبتت خلايا FESTبسعة 77 أمبير/ساعة طاقة تصل إلى 375 واط/كج، وأكثر من 600 دورة شحن وتفريغ في طريقها للاعتماد النهائي، وهو رقم غير مسبوق في البطاريات الصلبة الكبيرة بتقنية الليثيوم المعدني، كما تتيح هذه الخلايا شحنًا سريعًا من 15% إلى أكثر من 90% خلال 18 دقيقة فقط بدرجة حرارة الغرفة، إلى جانب قوة تفريغ تصل إلى 4C، ما يلبي متطلبات الأداء العالي للسيارات الكهربائية.



وتمكنت فاكتوريال من تطوير تركيبة إلكتروليت جديدة بفضل تقنياتها الهندسية المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي، ما يسمح بعمل البطارية في درجات حرارة قاسية تتراوح بين -30° و+45° مئوية، متجاوزة القيود التقليدية للتقنيات الصلبة، ما يعزز أداء البطاريات في مختلف البيئات والمناخات.



ويعتبر تطوير البطاريات دائمًا يتطلب توازنًا دقيقًا، فمن السهل تحسين ميزة واحدة، لكن تحقيق التوازن بين كثافة الطاقة، وطول عمر الدورة، وسرعة الشحن، والسلامة، ضمن بطارية بالحجم الحقيقي للسيارات هو إنجاز غير مسبوق، وهذا التعاون مع ستيلانتس يُقرّبنا من تحويل أبحاث اليوم إلى واقع الغد".



من خلال التعاون الوثيق بين الطرفين على تصميم الحزم، يتم تحسين بنية البطارية بما يضمن تخفيض الوزن وزيادة الكفاءة العامة للنظام، مما ينعكس مباشرةً على تعزيز مدى المركبة وتوفير حلول أكثر استدامة وتكلفة معقولة للسيارات الكهربائية.



ويُعزز هذا الإنجاز الشراكة الاستراتيجية التي انطلقت عام 2021 باستثمار ستيلانتس مبلغ 75 مليون دولار في فاكتوريال إنرجي وستُستخدم خلايا البطارية الجديدة ضمن أسطول تجريبي بحلول عام 2026 – خطوة مهمة نحو التوسع التجاري للتكنولوجيا وتقييم أدائها في ظروف قيادة حقيقية.

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