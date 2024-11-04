الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مقارنة بين أسعار سيارات BYD F3 بعد زيادة نوفمبر

سيارة BYD F3،فيتو
سيارة BYD F3،فيتو

تواصل السيارات الصينية ارتفاعها في الأسواق المحلية، بداية من وقف الاستيراد منذ منتصف مايو حتى شهر نوفمبر الجاري، حيث ارتفعت  طرازات BYD F3 موديل 2025 بقيمة تصل نحو 10 آلاف جنيه. 



أسعار سيارات BYD F3 خلال شهر نوفمبر 

 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات الصينية كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات بي واي دي F3 موديل 2025 في زيادة شهر نوفمبر الجاري ونرصد الأسعار الجديدة في التقرير كالتالي:
 

يصل سعر الفئة المانيوال 620 ألف جنيه بدلًا من 610 آلاف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.
 

يصل السعر الفئة الأوتوماتيك بسعر 700 ألف جنيه بدلًا من 690  ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه. 
 



مواصفات محرك سيارات بي واي دي F3


وتأتي بي واي دي f3 في مصر بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال أوتوماتيك. كما تحقق السيارة استهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الجدي أسعار سيارات BYD الأسعار الجديدة اسعار سيارات

الأكثر قراءة

أخبار مصر، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، إسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

مصرع طفل غرقًا بترعة أثناء اللهو أمام منزله بمركز جهينة في سوهاج

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

الجيزة تطلق قافلة طبية مجانية لأهالي الواحات البحرية بالتعاون مع حياة كريمة

منوعات

المزيد

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads