وزير الصحة: توفير روبوت الجراحة الذكي داخل المستشفيات

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، ممثلي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الأجهزة الطبية وجراحة العظام، لبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي.

تقنيات جراحات العظام، والأعصاب، والعمود الفقري

وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول استعراض عرض مفصلًا عن أنشطة الشركة، والتي تشمل تصنيع وتطوير المعدات الطبية والجراحية، وتقنيات جراحات العظام، والأعصاب، والعمود الفقري، بالإضافة إلى عرض تفصيلي حول نتائج العمليات الناجحة التي تم تنفيذها باستخدام روبوت الجراحة “Mako”، والذى يعد أحد أبرز الابتكارات الحديثة في هذا المجال.

وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع بحث سبل التعاون لتوفير روبوت الجراحة الذكي “Mako” داخل مستشفيات وزارة الصحة، بهدف تطوير خدمات جراحة المفاصل باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على أهمية تخصيص مراكز تدريب متخصصة لتأهيل وتدريب القوى البشرية على استخدام هذه التقنية بدقة وكفاءة عالية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري والسعي نحو صقل مهارات القوى البشرية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول ايضًا تعزيز الشراكة في مجال توفير المفاصل الصناعية بمستشفيات الوزارة، إلى جانب بحث آليات دعم استخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة وإدخال أحدث التقنيات المبتكرة ضمن استراتيجية الوزارة بما يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات وتحسين نتائج العلاج للمرضى.

تطوير الأداء الطبي من خلال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي

وأشار "عبد الغفار" إلى تأكيد وزير الصحة خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأداء الطبي من خلال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجراحية الحديثة، مع التركيز على بناء القدرات البشرية وتدريب الكوادر الطبية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للاشعة، والدكتور أحمد مصطفي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية الطب العلاجي.

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