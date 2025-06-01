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موعد مباراة السوبر الأوروبي 2025 بين باريس سان جيرمان وتوتنهام

السوبر الأوروبي 2025
السوبر الأوروبي 2025

 كأس السوبر الأوروبي 2025، يلتقي باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا مع نظيره توتنهام هوتسبير بطل الدوري الأوروبي، فى كأس السوبر الأوروبى 2025، فى أغسطس المقبل.

موعد مباراة السوبر الأوروبي 2025 بين باريس سان جيرمان وتوتنهام


تنطلق مباراة السوبر الأوروبي 2025 يوم الأربعاء 13 أغسطس المقبل على ملعب "فريولي" في إيطاليا.

وذكر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، أن باريس بطل تشامبيونزليج، يواجه منافسه توتنهام بطل الدوري الأوروبي على ملعب فريولي في مدينة أوديني بإيطاليا، يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025.
 

وحجز سان جيرمان نادى العاصمة الفرنسية مقعده في كأس السوبر الأوروبي بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا 2024-2025، بفوزه الكاسح على حساب منافسه إنتر ميلان الإيطالي، 5-0 في النهائي الذى أقيم على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية.


ويخوض توتنهام هوتسبير الإنجليزي السوبر الأوروبى بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، عقب فوزه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "سان ماميس" بمدينة بيلباو الإسبانية، ليتوج بالبطولة الأوروبية للمرة الثالثة في تاريخه.

 

جدير بالذكر أن ريال مدريد الإسباني توج بلقب بطولة كأس السوبر الأوروبي الأخيرة، للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره فريق أتالانتا الإيطالي، بثنائية نظيفة حملت توقيع فيديريكو فالفيردي وكيليان مبابي على الملعب الوطني فى مدينة وارسو البولندية.

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