الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

قرارات النيابة في حادث دهس سائق سيارة لمواطن وزوجته وحماته بالمقطم

جانب من الحادث
جانب من الحادث

فتحت النيابة العامة بجنوب القاهرة،  تحقيقًا عاجلًا في واقعة الحادث الأليم الذي وقع في منطقة المقطم، بعد اصطدام سيارة يقودها شاب في حالة سكر بسيارة متوقفة على جانب الطريق بداخلها أسرة، مما أسفر عن وفاة زوجين وإصابة حماتهما بإصابات بالغة.

حادث دهس أسرة فى المقطم 

وقام فريق من جهات التحقيق بمعاينة موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان، وأصدرت النيابة العامة قرارات بحبس المتهم "أيمن. أ" (27 سنة)، سائق السيارة المتسببة في الحادث، وعرضه على الطب الشرعي لتحليل عينة دمه وبيان ما إذا كان تحت تأثير مواد كحولية أو مخدرة وقت وقوع الحادث.

 

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كما قررت النيابة انتداب لجنة فنية من المرور لفحص السيارة المتسببة في الحادث وتحديد حالتها الفنية ومسؤولية السائق، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدة الزوجة (المصابة)، وسماع أقوالها فور تحسن حالتها.

ووقعت الكارثة في إحدى شوارع المقطم، بعدما قاد شاب سيارته بسرعة جنونية وهو في حالة سكر بيّن، واستمر في القيادة الاستعراضية لما يقرب من 3 ساعات متواصلة، وفقًا لشهود العيان.

وفي لحظة فقد فيها السيطرة على عجلة القيادة، اخترق السائق الطريق المعاكس، ليصطدم بعنف بسيارة متوقفة بداخلها أسرة مكونة من رجل وزوجته وحماته.

الزوجان لقيا مصرعهما في الحال، فيما أصيبت والدة الزوجة بإصابات بالغة، وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة.

وانتقلت قوة من قسم شرطة المقطم إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم ضبط السائق المتهم، والتحفظ على السيارة وسحب رخصته.
وأفاد تقرير مبدئي للشرطة بأن السائق كان يقود بطريقة متهورة وغير مسؤولة، ويشتبه بتعاطيه الكحول.

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