قرارات عاجلة من النيابة في مشاجرة بالرصاص بين عائلتين في سوهاج

باشرت النيابة العامة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج التحقيقات في واقعة المشاجرة المسلحة التي اندلعت بين عائلتين بدائرة المركز، وأسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر بطلقات نارية، وذلك إثر خلاف على قطعة أرض.

خلاف على قطعة أرض يشعل حرب بين عائلتين

وقد انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وأمرت بتشريح جثث المتوفين الثلاثة بمعرفة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة الدقيقة، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد دور كل من المتهمين في المشاجرة، وضبط وتحريز الأسلحة النارية المضبوطة مع طرفي النزاع، وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

كما قررت النيابة، استدعاء شهود العيان وأفراد العائلتين لسماع أقوالهم ومواجهتهم بالاتهامات المتبادلة، وحبس المتهمين المضبوطين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين استكمال التحريات وتقرير الطب الشرعي.

مشاجرة دامية فى مركز جرجا

تحولت قرية بيت داود أحدى قرى مركز جرجا غرب محافظة سوهاج إلى ساحة قتال، بعد نشوب مشاجرة مسلحة عنيفة بين عائلتين بسبب الخلاف على قطعة أرض، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بطلقات نارية قاتلة، وسط ذهول ورعب أهالي المنطقة.

بداية الواقعة



تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة عن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، وسقوط قتلى ومصابين في الحال.

تفاصيل المأساة، تبين من المعاينة والتحريات الأولية أن المشاجرة اندلعت بين عائلتين نتيجة خلافات قديمة حول ملكية قطعة أرض زراعية، تطورت بسرعة إلى تبادل إطلاق نار مكثف داخل دائرة المركز.

الضحايا: الطرف الأول (من عائلة واحدة): زياد ك. خ. ر. ش (25 سنة) – عامل – أصيب بطلق ناري في الصدر وتوفي فور وصوله المستشفى، الشحات ن. ا. س (21 سنة) – عامل – أصيب بطلق ناري بالبطن وتوفي أيضًا بالمستشفى، أحمد م. س. م (36 سنة) – عامل – من الطرف الثاني – أصيب بطلق ناري في الصدر وتوفي بعد نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

المشاركون الآخرون في المشاجرة من الطرف الأول: كمال خ. ر. ش (56 سنة) – والد أحد القتلى، حمادة (48 سنة) – شقيقه، ومن الطرف الثاني: حمادة (22 سنة) – شقيق القتيل، عامر م. م. ح (34 سنة)، عبد العزيز م. ا. م (49 سنة)، خالد ا. م. س (55 سنة) – جميعهم مقيمون بدائرة المركز.



قامت الأجهزة الأمنية بضبط طرفي المشاجرة، وتم التحفظ على الأسلحة النارية المستخدمة لدى كل طرف، والتي تبين أنها السبب المباشر في سقوط القتلى. وأكدت التحريات أن الطرفين تبادلا الاتهامات باستخدام السلاح والتعدي بالسب والضرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.