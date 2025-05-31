السبت 31 مايو 2025
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حوادث

القبض على سائق وضع لوحتين مختلفتين على سيارته بالقاهرة

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تفاعلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مع منشور تضمن تثبت سائق سيارة لوحتين معدنيتين مختلفتين على مركبته أثناء سيره بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

 

بالفحص والتحري، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، موضحًا قيامه بلصق لوحة إضافية "إستيكر" غير خاصة بالسيارة محل القيادة.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية التصدي الحاسم لمثل هذه المخالفات التي تمس منظومة ترقيم وتوثيق المركبات.

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جهزة وزارة الداخلية ة قسم شرطة الزاوية بوزارة الداخلية ة قسم شرطة مصر الجديدة

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