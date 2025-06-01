الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمناطق رمسيس وصلاح سالم وكوبري أكتوبر وميدان الجيزة

زحام مرورى
زحام مرورى

شهدت محاور وطرق القاهرة الكبرى صباح اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية النسبية في معظم المناطق، وسط انتشار مكثف  لرجال المرور لمتابعة حركة السير، والتعامل الفوري مع أي معوقات.

 

حالة المرور اليوم: كثافات متحركة بمناطق رمسيس وصلاح سالم وكوبرى أكتوبر وميدان الجيزة

 

ورصدت الخدمات الميدانية، حالة الطرق السريعة من بينها محور 26 يوليو شهد كثافات متوسطة في الاتجاه القادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان، فيما ظل الاتجاه العكسي أكثر انسيابية، أما الطريق الدائري الإقليمي والدائري الأوسطى يسيطر عليهما الانسياب المروري مع تحذيرات من الشبورة المائية على بعض المناطق الزراعية.

 

حالة المرور اليوم الأحد 1 يونيو 

 

كما يشهد وسط القاهرة، زحام ملحوظ في مناطق رمسيس، والعباسية، وصلاح سالم في الاتجاه القادم من المطار، بطء مروري في كوبري أكتوبر تحديدًا أعلى منطقة التحرير، مع تحرك تدريجي للسيارات.

إشارات وتكدسات

كما شهد تكدس مروري بسيط في محيط جامعة القاهرة وميدان الجيزة، نتيجة الكثافة المعتادة في بداية الأسبوع، من جانبها نصحت الإدارة العامة للمرور، السائقين بتجنب التوقف العشوائي واتباع تعليمات رجال المرور لتسهيل الحركة.

أعمال صيانة

فيما ما زالت أعمال الصيانة مستمرة في محور صفط اللبن، مما تسبب في بعض التباطؤ، وتم وضع العلامات الإرشادية لتنظيم الحركة.

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حالة الطقس وتأثيرها على المرور


تشير الأرصاد إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم، مما يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة الكثافات في فترات الذروة خصوصًا وقت الظهيرة.

نصيحة مرورية


وينصح باستخدام تطبيقات الخرائط لتفادي الزحام، واتباع الطرق البديلة في حالة وجود اختناقات غير متوقعة.

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