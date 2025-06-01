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76 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العلوم والحاسب الآلي للشهادة الإعدادية بالفيوم

طلاب،فيتو
طلاب،فيتو

يؤدي اليوم الأحد طلاب  الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مادتي  العلوم والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، بنظام البوكليت، وقد كان امتحان الأمس في اللغة العربية والتربية الدينية في مستوي الطالب المتوسط، ولم ترصد غرفة العمليات الفرعية الإدارات التعليمية أي تجاوز من الطلاب أو أولياء الأمور.

المتقدمون للامتحانات

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، ويؤدون الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  يؤدون الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام لجنتين، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

حالة الطقس غدا الأحد 1-6-2025 في محافظة الفيوم

طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحان العربي والدين بنظام البوكليت

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه شدد علي توفير التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت بالقرب من لجان الامتحانات.

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