بعد استشهاد محمد السنوار وشبانة وكوارع، جيش الاحتلال يحدد قيادات جديدة من حماس على قائمة الاغتيالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات العسكرية (الشاباك)، رسميًا، استشهاد قائد حركة حماس في قطاع غزة، محمد السنوار.

وادعى جيش الاحتلال أن "السنوار قُتل بمجمع قيادة تحت مستشفى بخان يونس في 13 مايو الماضي.

كما أكد جيش الاحتلال "اغتيال محمد شبانة قائد لواء رفح رفقة السنوار".

وصرح وزير دفاع جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بعد استشهاد السنوار بأن "عز الدين الحداد وخليل الحية على قائمة الاستهداف".

والأحد الماضي، أكد كاتس اغتيال السنوار، بعد غموض لفّ مصيره، فيما كشفت مصادر مطلعة حصول فراغ في قيادة حركة حماس.

وأفادت مصادر أن غارة جوية إسرائيلية قتلت السنوار، إلى جانب عدد من كبار النشطاء في خان يونس.

وزعمت أن قادة حماس اجتمعوا في نفق يوم الضربة، لبحث محادثات وقف إطلاق النار، منتهكين بذلك البروتوكولات الأمنية، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

فيما أفاد مسئولون في الحركة وآخرون عرب أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت السنوار أصابته أثناء حضوره اجتماعا لكبار قادة الحركة، ما أسفر عن استشهاد عدد من العناصر المهمة وترك فراغا في القيادة العليا للحركة.

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