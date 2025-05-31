السبت 31 مايو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يعلن رسميا اغتيال محمد السنوار

السنوار،فيتو
السنوار،فيتو

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال محمد السنوار قائد الجناح العسكري لحماس في 13 مايو.

وادعى جيش الاحتلال أنه اغتال محمد شبانة قائد لواء رفح ومهدي كوارع قائد كتيبة جنوب خان يونس.

وفي سياق آخر كانت حركة حماس قالت في بيان صادر عنها اليوم السبت: إن  ردنا على مقترح  المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يحقق وقفا دائما للنار وانسحاب إسرائيل من غزة.

رد حماس على مقترح ويتكوف 

وأضافت حركة حماس في بيانها أنها ستطلق سراح 10 رهائن وتسلم 18 جثة مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أنها سلمت ردها على مقترح ويتكوف بما يحقق وقفا دائما للنار.

وبالأمس قالت حركة حماس إنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن موافقته على مقترح ويتكوف، والذي يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما مع الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثة.
 

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