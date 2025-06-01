اليوم، الاستئناف على حكم إعدام عامل الصف لاتهامه بقتل "الحاجة أرزاق" بسبب خلافات عائلية

تنظر محكمة مستأنف الجيزة، اليوم، الاستئناف المقدم من عامل صدر ضده حكم بالإعدام شنقا، بعد إدانته بقتل السيدة أرزاق يحيى داخل منزلها بقرية المنيا والشرفا التابعة لمركز الصف، وذلك بسبب خلافات عائلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيه الطنطاوي، وبأمانة سر صلاح مصطفى محمد ومحمود سليمان.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، قد أصدرت حكمها بإعدام المتهم شنقا، بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، في القضية رقم 5803 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 2212 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم "أسامة خ."، أنه في اليوم الأخير من يناير 2024، قتل المجني عليها أرزاق يحيى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات عائلية، حيث تسلل إلى منزلها وسدد لها عدة طعنات نافذة باستخدام سكين، أودت بحياتها على الفور، وفق ما جاء في تقرير الطب الشرعي.

وكشفت تحريات المباحث عن وجود خصومة قديمة بين المتهم وعائلة المجني عليها، وأنه خطط مسبقا لارتكاب الجريمة، مستعينا بسلاح أبيض، وتوجه به إلى منزل الضحية، حيث وثقت كاميرات المراقبة لحظة دخوله العقار ومغادرته عقب تنفيذ الجريمة.

وأكد تقرير الصفة التشريحية أن وفاة "أرزاق" نتجت عن إصابات طعنية بالصدر والبطن، تسببت في جروح قطعية بالكبد، وتكدم بجدار المعدة، ونزيف دموي حاد داخل تجويف البطن.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، والتي انتهت إلى إدانته بالحكم بالإعدام بعد ورود رأي المفتي.

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