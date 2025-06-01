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رياضة

حزن وإحباط، ماذا قال إنزاجي بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا؟

انزاجي مدرب انتر
انزاجي مدرب انتر ميلان،فيتو

دوري أبطال أوروبا، تحدث سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

 

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ولأول مرة في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بخمسة أهداف نظيفة على ملعب “أليانز أرينا”.

 

وقال الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب ‎انتر ميلان في المؤتمر الصحفي بعد خسارة النهائي: “نشعر بالإحباط والحزن بكل تأكيد بعد خسارة اللقب”.

وأضاف: “احتجنا 58 مباراة للوصول إلى هنا.. لذلك الحديث عن مستقبلي يعد تقليلًا من المجهودات التي قدمها كل من في النادي”.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان 

سجل أشرف حكيمي الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان في شباك إنتر ميلان بالدقيقة 12.

وأضاف ديزيري دوي الهدف الثاني لـ باريس سان جيرمان في شباك إنتر ميلان بالدقيقة 20 ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثالث بالدقيقة 63.

بعدها سجل كفاراتسخيليا الهدف الرابع بالدقيقة 77 ثم سجل مايولو الهدف الخامس.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان 

في حراسة المرمى: دوناروما.
في الدفاع: نونو - باتشو - ماركي - حكيمي.
في الوسط: فابيان - فيتينيا - نيفيز.
في الهجوم: كفارا - ديمبلي - ديزيري  دوي.

تشكيل إنتر ميلان ضد باريس سان جيرمان 

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: اليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، بنجامين بافارد.

خط الوسط: فيديريكو دي ماركو، نيكولاس باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هينريك مخيتاريان، دينزيل دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

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وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

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