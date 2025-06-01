بسبب معاكسة شقيقتهما، مصرع شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة ببنها

شهدت قرية مرصفا بمركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية واقعة قتل مؤسفة راح ضحيتها شاب وأصيب شقيقه بحالة خطرة، إثر مشاجرة مع آخرين لمعاكسة شقيقتهما، تم نقل المتوفى والمصاب للمستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهم، وجارٍ ضبط المتهم الآخر، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين أحدهما شقيقين مع آخرين لمعاكسة شقيقتهما بقرية مرصفا بدائرة مركز شرطة بنها.

وتبين من التحريات أن المجني عليهما شقيقان قاما بالتشاجر مع اثنين آخرين لمعاكسة شقيقتهما، وأسفرت المشاجرة عن مصرع شقيق الفتاة وإصابة شقيقه الثاني بإصابات خطيرة، وتم حجزه بالعناية المركزة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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