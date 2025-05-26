الإثنين 26 مايو 2025
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حوادث

في ظروف غامضة، العثور علي جثة عامل في المنيا

العثور علي جثة عامل
العثور علي جثة عامل

عثر اهالي عزبة رسلان إحدي قري مركز المنيا، اليوم الأحد، علي جثة عامل في العقد السادس من العمر، مصابة بتعفن، داخل منزلها، في ظروف غامضة- تم التحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

في ظروف غامضة.. العثور علي جثة عامل «متعفنة» في المنيا

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير الامن، بلاغا من عمليات النجدة، بالعثور علي جثة (ع، ع، أ)، 50 سنة، عامل، ومقيم بعزية رسلان احدي قري مركز المنيا، مصابة بتعفن.

العثور علي جثة عامل «متعفنة» في المنيا

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتم التحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

فريق النيابة العامة بمركز المنيا

وقام فريق النيابة العامة بمركز المنيا، بمناظرة الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى صدر المنيا، وانتداب الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف..

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