أبو ريدة يجتمع مع دياب لبحث التعاون بين اتحاد الكرة والرابطة (صور)

عقد اليوم الخميس، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، بمقر الاتحاد استعرضا خلاله سبل التعاون بين الاتحاد والرابطة خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع، وليد درويش ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

مجلس الجبلاية يحدد موعد اجتماعه المقبل لحسم ملف الهبوط وشكل الدوري الجديد

مجلس الجبلاية، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا حاسما، يوم السبت المقبل 31 مايو الجاري، بمقر الاتحاد الجديد بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والعاجلة، التي شغلت الشارع الرياضي في مصر في الأيام الأخيرة.

ويأتي في مقدمة جدول أعمال مجلس الجبلاية في اجتماعه المقبل مناقشة شكل مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، إلى جانب حسم ملف الهبوط، سواء باعتماد القرار الصادر عن اجتماع رابطة الأندية مع مسئولي فرق الدوري الممتاز، أو رفض القرار بما يتوافق مع لائحة النظام الأساسي المعمول بها في اتحاد الكرة.

كما يناقش مجلس الجبلاية في اجتماعه المقبل، برامج إعداد منتخبي الشباب والناشئين تحت 19 و17 سنة لبطولتي كأس العالم في تشيلي وقطر، وتوفير كافة الأدوات التي من شأنها أن تساعد الفريقين على تشريف الكرة المصرية في البطولتين الكبيرتين.

كما ينتظر أن يشهد الاجتماع المقبل، تشكيل الجهاز الفني لمنتخب المحليين، بقيدة حلمي طولان، من أجل المشاركة في كأس العرب بقطر في شهر ديسمبر المقبل.

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