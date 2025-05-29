ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري موسم 2024-2025

ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز في موسم استثنائي للمسابقة.

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري

1- زد 32 نقطة

2- الجونة 30 نقطة

3- طلائع الجيش 29 نقطة

4- إنبي 27 نقطة

5- مودرن سبورت 26 نقطة

6- الاتحاد السكندري 26 نقطة

7- سموحة 25 نقطة

8- الإسماعيلي 23 نقطة

9- غزل المحلة 23 نقطة



جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري



وكانت رابطة الأندية المصرية قد أصدرت بيانا رسميا عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن أبرز القرارات التي نتجت عن اجتماعها مع مسئولي أندية القسم الأول (الدوري الممتاز).

وتضمن البيان الذي أصدرته رابطة الأندية قرارا بإلغاء الهبوط

في ضوء الاجتماع الذي عقدته رابطة الأندية المصرية المحترفة، بحضور ١٥ ناديًا من أندية الدوري الممتاز، وغاب عنه كل من؛ نادي الزمالك ونادي بيراميدز ونادي حرس الحدود، وبعد مناقشات مستفيضة حول أوضاع المسابقة وطلبات الأندية.

وتقرر الاستجابة لطلبات الأندية بإلغاء الهبوط في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، مع استمرار إقامة الدوري بنظامه الحالي، على أن يتم اعتبارًا من الموسم المقبل هبوط ٤ اندية وصعود ٣ من القسم الثاني، وذلك لتحقيق التوازن التنافسي وتدارك الظروف الاستثنائية الحالية.

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