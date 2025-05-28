ترتيب هدافي الدوري المصري بعد سوبر هاتريك وسام وهدف إمام عاشور أمام فاركو

ترتيب هدافي الدوري المصري، انفرد إمام عاشور لاعب الأهلي بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفا بعد مباراة الأهلي ضد فاركو.

ترتيب هدافي الدوري المصري



1- إمام عاشور، الأهلي، 13 هدفًا.

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 12 هدفًا.

3- ناصر منسي، الزمالك، 11 هدفًا.

3- ياو أنور، البنك الأهلي، 10 أهداف.

4- وسام أبوعلي، الأهلي، 10 أهداف.

4- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة، 9 أهداف.

5- عمرو ناصر، فاركو، 8 أهداف.

5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 8 أهداف.

5- محمود زلاكة، سيراميكا، 8 أهداف.

5- شادي حسين، زد، 8 أهداف.

5- صلاح محسن، المصري، 8 أهداف.

5- فيستون ماييلي، بيراميدز، 8 أهداف.

5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 8 أهداف.

6- إسلام عيسى، سيراميكا كليوباترا، 7 أهداف.

6- محمد هلال، مودرن سبورت، 7 أهداف.

6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 7 أهداف.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه والثالث علي التوالي بعد فوزه علي فاركو 6-0 في ختام مشواره بالموسم الجاري.

ترتيب الدوري المصري بعد تتويج الأهلي

1- الأهلي 58 نقطة

2- بيراميدز 56 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري البورسعيدي 42 نقطة

5- البنك الأهلي 38 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجت 27 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة



وشهدت مباريات الجولة الختامية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، مفارقة غريبة بعدما احتفل ناديا الأهلي وبيراميدز بالتتويج بلقب المسابقة.

واكتسح الأهلي نظيره فاركو بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليتوج رسميا بلقب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، لتنطلق الاحتفالات بين اللاعبين والجماهير فور إطلاق الحكم صافرة النهاية.



وفي الوقت نفسه، فاز بيراميدز على سيراميكا بخماسية مقابل هدف، على ملعب هيئة استاد القاهرة، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، إلا أن لاعبيه ومدربه احتفلوا عقب نهاية اللقاء أيضا، معتمدين على قضيتهم أمام المحكمة الرياضية الدولية لخصم 3 نقاط أخرى من النادي الأهلي بسبب عدم خوضه مباراة القمة ضد الزمالك.

وكانت رابطة الأندية قررت خصم نقاط مباراة القمة من الأهلي، وعدم خصم 3 نقاط أخرى بنهاية الموسم، ليلجأ الزمالك وبيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية.

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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