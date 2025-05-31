اشتباكات بين جماهير إنتر وسان جيرمان قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، نشبت اشتباكات بين جماهير باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في مدينة ميونخ قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025 على ملعب “أليانز أرينا”.

وانتشرت عدة فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاشتباكات بين الطرفين.

فيما تجمعت جماهير باريس سان جيرمان في مدينة ميونخ استعدادا لمؤازرة فريقها، أمام انتر ميلان الايطالي، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025 على ملعب “أليانز أرينا”.

#Fussball #München #Deutschland #Fans

Augenzeugen aus München berichten von Auseinandersetzungen zwischen Fans von Inter und Saint-Germain, die zum Finale der Champions League gekommen waren. pic.twitter.com/D5MuStuGWW — MB (@MB31357662) May 31, 2025

شارات سوداء لإنتر ميلان

ويخوض إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بشارات سوداء حدادا على وفاة رئيسه السابق إرنستو بيليجريني.

وكشف النادي الإيطالي أنه حصل على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا على ارتداء الشارات خلال مباراة النهائي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، بمدينة ميونخ في ألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

وتذاع المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان على قناة beIN Sports HD1.

تردد قنوات نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

ويأتي تردد قنوات beIN SPORTS كالتالي:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

ويتولى قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا، الحكم الروماني إستيفان كوفاتش، بمساعدة طاقم تحكيم من رومانيا وهولندا والبرتغال.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة للحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.