طاقم مصري بقيادة شاهندا المغربي لإدارة وديتي الإمارات والبحرين في الكرة النسائية

اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، طاقمًا دوليًّا مكونًا من شاهندا المغربي وجمالات أحمد وأمال حسن لإدارة مباراتين وديتين لمنتخب الإمارات للكرة النسائية أمام نظيره البحريني، والمقرر إقامتهما يومي 29 مايو الحالي و2 يونيو المقبل، وذلك تلبية لطلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

مي حسن تشارك في إدارة وديتي الأردن وإندونيسيا

وفي سياق متصل، رشحت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري أيضًا، المساعدة الدولية مي حسن للمشاركة في إدارة مباراتين وديتين لمنتخب الأردن للكرة النسائية، أمام منتخبي إندونيسيا وبنجلاديش يومى 28 مايو الحالي و3 يونيو المقبل.

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