عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا لحرس الحدود خلفا لأحمد عيد عبدالملك

كشف الإعلامي أحمد شوبير رحيل أحمد عيد عبد الملك عن القيادة الفنية لفريق حرس الحدود بنهاية الموسم المنتهي.

وقرر مسئولو حرس الحدود تعيين عبد الحميد بسيونى مديرا فنيا للفريق، ويعاونه أحمد زهران وياسر علي ووائل خليفة مدربا لحراس المرمى

كما يضم جهاز بسيونى كريم عادل مدربا ، وصفي الدين مخطط أحمال، وأحمد شبانة محلل أداء .

وأنهي فريق حرس الحدود الموسم الكروي محتلا المركز التاسع ، بجدول الدوري المصري برصيد 24 نقطة بالمرحلة الثانية بمجموعة التتويج.

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