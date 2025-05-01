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رياضة

هيثم شعبان مديرا فنيا لـ طلائع الجيش بعد رحيل عبد الحميد بسيوني

هيثم شعبان، فيتو
هيثم شعبان، فيتو

قرر مسؤولو نادي طلائع الجيش تعيين هيثم شعبان مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم في النادي، بعد رحيل عبد الحميد بسيوني وجهازه المعاون بالكامل.

الجهاز الفني الجديد لفريق طلائع الجيش

ويضم الجهاز الفني الجديد لفريق طلائع الجيش، هيثم شعبان مديرا فنيا، وسيد السويركي مدربا لحراس المرمى، ومحمد سعد مدرب أحمال، وجاري الاتفاق على تعيين مدرب عام.

خسارة طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا هاما على حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الرياضة العسكرى، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف الاتحاد السكندري الأول عن طريق إسلام سمير بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 70، بينما سجل هدف طلائع الجيش الوحيد اللاعب جودين شيكا في الدقيقة 85.

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هيثم شعبان طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني نادي طلائع الجيش

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