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رياضة

اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم لقاء الزمالك وفاركو في ختام الدوري المصري

الزمالك وفاركو،
الزمالك وفاركو، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء طاقم حكام مباراة الزمالك وفاركو المقرر لها مساء غد الأحد في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز.

طاقم حكام مباراة الزمالك وفاركو

طاقم حكام مباراة الزمالك وفاركو، فيتو
طاقم حكام مباراة الزمالك وفاركو، فيتو

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

مباراة الزمالك وفاركو تنطلق غدا السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

 

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

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