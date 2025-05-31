إصابة شخصين في انفجار اسطوانة غاز داخل منزل في المنصورة

أصيب شخصان في حادث انفجار أنبوبة بالدور الأول من منزل مكون من أربعة أدوار في شارع الأوبرج بالجلاء، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

إصابة شخصين في انفجار اسطوانة غاز بمنزل في المنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية. إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية نتيجة انفجار اسطوانة غاز وإصابة شخصين.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين في الانفجار

هرعت 3 سيارات إسعاف وقوة من رجال الحماية المدنية وقوة من مركز شرطة أول المنصورة إلى موقع الحريق

أسماء المصابين في انفجار أسطوانة غاز

وبالفحص تبين إصابة شخصين تم نقلهما بسيارات الإسعاف لمستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا وهم:

- اسامة محمد صبحي 55 ستة ش الاوبرج، حروق من الدرجة الأولى بالجسم كله

- صبري سعد محمد سعد 60 ستة ش الاوبرج حروق من الدرجة الاولى بالساعدين

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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