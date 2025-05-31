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محافظ الدقهلية يتفقد الحالة المرورية بشوارع المنصورة (صور)

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد الحركة المرورية بالشوارع، فيتو

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية منذ الساعات الأولى من اليوم جولاته الميدانية المفاجئة بشوارع المنصورة عقب الانتهاء من جولة على عدد من المخابز.

محافظ الدقهلية يتفقد الحركة المرورية بالشوارع 

حيث وقف محافظ الدقهلية في شارع الإمام محمد عبده بمدينة المنصورة يتفقد الحركة المرورية.

 وكان بدأ  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يومه بجولة صباحية مفاجئة اليوم، عددا من المخابز البلدي بمدينة المنصورة، للتأكد من جودة رغيف الخبز والالتزام بالوزن المحدد، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخبز في التجاوز أو التلاعب في الوزن أو تجميع البطاقات أو عدم مطابقة الخبز للمواصفات.

 

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