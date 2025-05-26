الحماية المدنية تجري عملية التبريد بعد إخماد حريق مول تجاري بالتجمع

تجرى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة عمليات التبريد لمول تجاري بشارع الدكتور أحمد عكاشة بمنطقة التجمع الأول، الذى اندلعت النيران بداخله لمنع تجدد النيران مره اخرى.



وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل بدروم المول التجاري.

ويستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود عيان فى حريق نشب داخل مول تجاري بمنطقة التجمع الاول للوقوف على ملابسات الحريق.

حريق مول تجاري بالتجمع الأول



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مول تجاري بشارع الدكتور أحمد عكاشة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرت النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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