السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ على جرار بمقطورة لإلقائه مخلفات هدم بالطريق العام فى الدقهلية (صور)

التحفظ علي جرار يلقي
التحفظ علي جرار يلقي مخلفات الهدم بالطريق العام، فيتو

 أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتحفظ على جرار زراعي بمقطورة بأحد شوارع مدينة المنصورة، بعدما تبين قيامه بإلقاء مخلفات هدم وبناء على الطريق العام، حيث استوقفه المحافظ بنفسه وبفحص المقطورة تبين قيامه بإلقاء المخلفات، وعلى الفور وجه للمرور بالتنسيق مع حي غرب المنصورة بالتحفظ عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

التحفظ على جرار بمقطورة لإلقائه مخلفات هدم وبناء على الطريق العام

 كما كلف محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، برفع ومصادرة إشغالات فرش منفذ على الرصيف بالشارع الرئيسي بمدينة مبارك، ومنعه من الفرش مرة أخرى، والتنبيه على أصحاب الفرش بعدم العودة، وفي حال العودة يتم تغليظ العقوبة.

استوقف سيارة أنابيب بوتاجاز للتأكد من معايرة الأنبوبة بالميزان 

 وخلال جولة محافظ الدقهلية في مدينة أجا، استوقف سيارة أجرة نصف نقل محملة بأنابيب البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالوزن الرسمي المقرر للأنابيب ومعايرة الأنبوبة، وتم وزن عدد من الأنابيب للتأكد من الالتزام بالوزن المحدد، وتبين سلامة وزن الأنابيب.

 وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يتوقف عن تفقد كل الأماكن وجميع القطاعات في كافة المجالات، ولن يسمح بالتلاعب في أي شئ يخص المواطنين، وأنه يفحص بنفسه كل شكوى، ويتفقد الأماكن بشخصه وبمفرده ودون علم أحد، للوقوف على الحقائق على الطبيعة، حرصا على مصالح المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في كل مكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية القاء المخلفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أنابيب بوتاجاز رئيس حي غرب المنصورة كافة الإجراءات القانونية محمد أمين رئيس حى غرب المنصورة مصالح المواطنين محافظ الدقهلية طارق مرزوق حي غرب المنصورة شوارع مدينة

مواد متعلقة

تعليم الدقهلية: رصد 8 حالات غش في امتحاني العربي والدين للشهادة الإعدادية

وزير الرياضة يهنئ عمر مرموش لفوزه بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

ليفربول يعلن رحيل مساعد سلوت لتولى تدريب أياكس الهولندي

محافظ الدقهلية بالمركز التكنولوجي: لن أسمح بتعطيل أي طلب أو خدمة للناس

الأكثر قراءة

الحكومة تعرف المتورطين وتُخفيهم، من يتستر على شركة البنزين الفاسدة وصاحب المعمل الخاص؟

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

انهيار 10 عقارات جزئيا وغرق 11 سيارة، خسائر عاصفة الإسكندرية

اتحاد الكرة يعلن فتح قيد استثنائي للنادي الأهلي

سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

العثور على جثة الطفل السعودي فيصل في النهر بعد بحث 6 أيام تثير صدمة النشطاء (فيديو)

مرموش يفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي (فيديو)

عالم في ناسا يحذر من سقوط مباني بالإسكندرية، وباحث فلكي يكشف سر الإعصار

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

آخرها الفوز بالدوري المصري 2025.. بطولات الأهلي في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم زيارة المدينة المنورة أثناء مناسك الحج وفضلها

آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية