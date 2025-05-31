التحفظ على جرار بمقطورة لإلقائه مخلفات هدم بالطريق العام فى الدقهلية (صور)

أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتحفظ على جرار زراعي بمقطورة بأحد شوارع مدينة المنصورة، بعدما تبين قيامه بإلقاء مخلفات هدم وبناء على الطريق العام، حيث استوقفه المحافظ بنفسه وبفحص المقطورة تبين قيامه بإلقاء المخلفات، وعلى الفور وجه للمرور بالتنسيق مع حي غرب المنصورة بالتحفظ عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

التحفظ على جرار بمقطورة لإلقائه مخلفات هدم وبناء على الطريق العام

كما كلف محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، برفع ومصادرة إشغالات فرش منفذ على الرصيف بالشارع الرئيسي بمدينة مبارك، ومنعه من الفرش مرة أخرى، والتنبيه على أصحاب الفرش بعدم العودة، وفي حال العودة يتم تغليظ العقوبة.

استوقف سيارة أنابيب بوتاجاز للتأكد من معايرة الأنبوبة بالميزان

وخلال جولة محافظ الدقهلية في مدينة أجا، استوقف سيارة أجرة نصف نقل محملة بأنابيب البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالوزن الرسمي المقرر للأنابيب ومعايرة الأنبوبة، وتم وزن عدد من الأنابيب للتأكد من الالتزام بالوزن المحدد، وتبين سلامة وزن الأنابيب.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يتوقف عن تفقد كل الأماكن وجميع القطاعات في كافة المجالات، ولن يسمح بالتلاعب في أي شئ يخص المواطنين، وأنه يفحص بنفسه كل شكوى، ويتفقد الأماكن بشخصه وبمفرده ودون علم أحد، للوقوف على الحقائق على الطبيعة، حرصا على مصالح المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في كل مكان.

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