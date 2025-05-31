السبت 31 مايو 2025
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رياضة

شاهد، تجمع جماهير إنتر في ميلانو قبل انطلاق مباراة باريس بنهائي دوري الأبطال

جماهير انتر ميلان،فيتو
جماهير انتر ميلان،فيتو

دوري أبطال أوروبا، تجمعت جماهير انتر ميلان في مدينة ميلانو استعدادا لمتابعة مباراة فريقها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025 على ملعب “أليانز أرينا”.

 

فيما  يرتدي فريق إنتر ميلان الإيطالي شارات سوداء في مواجهة  فريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025 على ملعب “أليانز أرينا”.

شارات سوداء لإنتر ميلان 

ويخوض إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بشارات سوداء حدادا على وفاة رئيسه السابق إرنستو بيليجريني.

وكشف النادي الإيطالي أنه حصل على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا على ارتداء الشارات خلال مباراة النهائي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر

 وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، بمدينة ميونخ في ألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

وتذاع المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان على قناة beIN Sports  HD1.

تردد قنوات نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

ويأتي تردد قنوات beIN SPORTS كالتالي:
التردد: 11013.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
الجودة: HD.

وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

ويتولى قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا، الحكم الروماني إستيفان كوفاتش، بمساعدة طاقم تحكيم من رومانيا وهولندا والبرتغال.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة للحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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