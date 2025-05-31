طالب يطعن آخر بسلاح أبيض بأحد شوارع الأميرية

أقدم طالب على طعن آخر بسلاح أبيض بأحد شوارع منطقة الأميرية بعد مشادة كلامية بينهما، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم.

إصابة شخص في مشاجرة بالأميرية

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول فيديو لمشاجرة بالأسلحة البيضاء وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو الجارى تلقي قسم شرطة الأميرية بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم بدائرة القسم، وطرف ثان طالب "مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم"، مقيم بدائرة القسم، بسبب حدوث مُشادة كلامية إثر خلافات سابقة بينهما تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته المشار إليها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح الأبيض "المستخدم فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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