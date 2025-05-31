بعد إلغاء شعيرة الأضحية بالمغرب، الأمن يقتحم المنازل ويستولى على أغنام الأضاحي (فيديو)

إلغاء الأضحية بالمغرب، تداول عدد من النشطاء المغاربة مقطع فيديو صادم وصفوه بـ "الكارثة"، حيث يكشف المقطع الأمن المغربي وهو يداهم منازل أهل المغرب لمصادرة الأغنام التي لديهم، والمخصصة للأضحية في العيد، وذلك بعد قرار ملك المغرب محمد السادس المغاربة بإلغاء ذبح الأضاحي هذا العام.

الأمن يقتحم المنازل ويستولون على أغنام مجهزة للأضحية

ويظهر المقطع مداهمة رجال الأمن المغربي، وهو يقتحمون منازل المغاربة، ويستولون على عدد من الأغنام المجهزة لذبح الأضاحي في العيد، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستنكار لدى النشطاء المغاربة.

الأمن المغربي يداهم المنازل لمنع الأضحية، فيتو



علق الناشط المغربي دراجي مشاكل، قائلًا: "الأمن المغربي يداهم المنازل ويصادر أضاحي العيد من المواطنين بعد إلغاء شعيرة من شعائر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله...."



وقال عدد من النشطاء في المغرب: "ألغت المغرب شعيرة ذبح الأضحية لعيد الأضحى 2025 بسبب الجفاف ونقص الماشية، بناءً على طلب الملك محمد السادس لحماية القطيع والأسر ذات الدخل المحدود القرار طوعي وليس إلزاميًا، مع ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث يدعم البعض القرار لأسباب اقتصادية ويعارضه آخرون لأهميته الدينية".

وعلق البلوجر المغربي يوسف مكاح قائلًا: "لا يحق لأحد يدخل بيتك فما بالك يدخل ويأخذ شيء، أنه لا يملك سند قانوني يجرم أو يمنع يكون عندك خروف أو معزة في البيت ولا حتى إنك تذبح أضحيتك نهار العيد..."



انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع بين النشطاء، وخاصة المغاربة، الذين عبروا عن صدمتهم من المقطع، وبرغم من الانتشار الواسع للمقطع، لكن لم يتسن لنا التأكد من حقيقة المقطع المنتشر.

قرار ملك المغرب بإلغاء ذبح الأضحية هذا العام

يذكر أن صحيفة "هسبريس" المغربية، أكدت أن المغاربة يترقبون الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام، دون نحر الأضاحي، وذلك استجابة للقرار الملكي الذي جاء في سياق استثنائي تراعي فيه الدولة تداعيات الظروف الاقتصادية والمناخية الراهنة، مشيرة إلى أن متتبعي الشأن الديني بالمغرب أجمعوا على أن هذا القرار يعكس حس الملك بالمسؤولية الاجتماعية، وحرصه على تخفيف الأعباء على المسلمين المغاربة دون المساس بجوهر الشعيرة ومكانتها في قلوبهم.

كارثة

الامن المغربي يداهم المنازل ويصادر أضاحي العيد من المواطنين بعد إلغاء شعيرة من شعائر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله....

كان الله في عون اخواننا المسلمين المستضعفين هناك pic.twitter.com/QgrX068DDZ — daraji wake up (@darajimachcale1) May 29, 2025



وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب، قد وجه رسالة للمغاربة في شهر فبراير الماضي، وخاطب المغاربة، في رسالته بشأن إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي، قائلا: "نهيب بك أن تحيي عيد الأضحى إن شاء الله وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب".



دعا ملك المغرب محمد السادس للاستغناء عن شعيرة الذبح في عيد الأضحى هذا العام بسبب التراجع الكبير في أعداد الماشية وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية. قرار الملك يهدف إلى الحفاظ على الموارد وحماية الأوضاع المعيشية في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها المغاربة.

مداهمات الأمن والاستيلاء على الأضاحي، فيتو

وقال ملك المغرب في رسالته إن "أضحية عيد الأضحى سنة مؤكدة مع الاستطاعة، والقيام بها في هذه الظروف الصعبة سيُلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود".

وبثت القناة الأولى المغربية الرسمية رسالة الملك إلى شعبه، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وجاء فيها "إننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا".

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن قرار الملك محمد السادس يأتي بعد مطالبات شعبية بإلغاء ذبح الأضاحي هذا العام، بسبب الجفاف الحاد الذي تشهده المملكة للعام السابع على التوالي، والذي يُسهم في غلاء الأضاحي.

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