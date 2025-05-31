طريقة عمل السجق زي الجاهز، مضمون ويوفر في الميزانية

طريقة عمل السجق البلدي، في البيت، من طرق اللحوم المصنعة التي يمكنك أن تصنعيها لأسرتك بنفسك، لغداء صحي وسريع التحضير، بدلا من شرائة جاهز.

وطريقة عمل السجق البلدي في البيت، لها العديد من المزايا، فمن جهة سيوفر في الميزانية، وسيضمن نظافته وجودة مكوناته، من جهة أخرى.



ومع تحذيرات الأطباء وخبراء التغذية، من اللحوم المصنعة وأضرارها، لعدم ضمان مكوناتها، تزداد الحاجة لتعلم طريقة عمل السجق البلدي في البيت.



طريقة عمل السجق في البيت

السجق الشرقي في البيت



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السجق البلدي في البيت، بأسهل طريقة، زي المحلات.



مدة التحضير 15 دقيقة

مدة الطهي 45 دقيقة

مكونات عمل السجق البلدي:

1/2 كيلو هانك ضاني (المصران الرفيع في الضاني)

كيلو لحم مفروم

3 فصوص ثوم

1/2 حبة فلفل أحمر رومي

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة ملح

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة صغيرة السبع بهارات

2 ملعقة كبيرة صلصة حارة

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

كوب ماء بارد

خطوات عمل السجق البلدي في البيت

يطحن الفلفل الأحمر مع الثوم إلى أن يصبح ناعما.

يضاف اللحم المفروم والصلصة الحارة.

تضاف البهارات بالتدريج لـ للحم ويتبل الكل بالملح ويطحن المزيج مرة أخرى لتتجانس المكونات.

يضاف الماء البارد للحشوة وتطحن مرة أخيرة إلى أن تصبح ناعمة.

يحشى الهانك بالحشوة المحضرة باستخدام القمع أو مسدس البوتيفور.

يشكل على هيئة نقانق ويحتفظ به بالثلاجة أو الفريزر إلى حين الاستخدام.



طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم



السجق بالبصل

يمكنك أن تطهي وجبة سريعة التحضير بالسجق، الذي صنعتيه بيديك، وهو طبق السجق بالبصل والطماطم، وجبة سريعة التحضير ومغذية ولذيذة الطعم.

مكونات عمل السجق بالبصل والطماطم:

نصف كيلو سجق بلدي

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

فلفل رومي مقطع شرائح

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

خطوات عمل السجق بالبصل والطماطم:

تسخن الطاسة على النار، وتوضع فيها القليل من الزيت، وبعد أن يسخن الزيت، نضع السجق، مع التقليب المستمر.

بعد أن يكتسب السجق اللون الأحمر من جميع الجهات؛ نهدىء النار، ونضيف البصل والملح والفلفل والكزبرة والكمون، مع التقليب المستمر.

عندما يذبل البصل نضيف الفلفل الرومي، مع التقليب المستمر، حتى يذبل قليلا، ثم نضيف الثوم.

عندما تبدأ رائحة الثوم في الظهور، نضيف الطماطم، مع التقليب المستمر، ثم نتركه حوالي دقيقتين، ثم نرفعه عن النار.

يقدم ساخنا، أو في سندوتشات.



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