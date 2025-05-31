السبت 31 مايو 2025
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حوادث

دفاع عمرو الدجوي: قدمنا مستندات تثبت إصابة نوال بألزهايمر

نوال الدجوي
نوال الدجوي

 قدم دفاع عمرو الدجوي مستندات جديدة قال إنها «تثبت إصابة جدة موكله بالزهايمر، وإنها غير مؤهلة لإدارة ممتلكاتها»، وذلك لضم تلك المستندات بالقضية - على حد قوله. 

ومن المقرر أن تنظر دائرة الاستئناف العالي لشؤون الأسرة بمحكمة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، جلسة قضية حجر أحفاد نوال الدجوي علي جدتهم نوال، وذلك بجلسة ٢١ يونيو المقبل. 

وفي وقت سابق، كشف ياسر صلاح محامي وحيد حفيد نوال الدجوي، مفاجأة صادمة، مؤكدًا أن الدكتورة نوال كانت محتجزة ولا تعرف شيئًا عن أزمة سرقة أموالها.

 

ذهاب نوال الدجوي إلي النيابة بصحة بنات إبنتها

 وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الدكتورة نوال الدجوي كانت في النيابة منذ قليل بصحبة البنتين حفيدتيها من ابنتها المتوفاة".

 

قضية حجر على نوال الدجوي

 وأضاف: "لا يوجد خلاف ما بين الدكتورة نوال الدجوي والأحفاد من الدكتور شريف الدجوي، ولكن الأحفاد اضطروا في فترة ما أن يقيموا دعوى حجر حتى يستردوا جدتهم عندهم ووقف السيل غير العادي من التعاملات المادية التي تتم على الحسابات والشركات، لأن الدكتورة نوال الدجوي ليست لديها القدرة على إدارة الأموال نتيجة الحالة الذهنية التي هي فيها".

وتابع: "الأحفاد اضطروا لإقامة دعوى حجر على جدتهم لإنها كانت محتجزة ولم يستطيعوا الوصول إليها، لم يكن أمامهم أي حل آخر، في المقابل هناك تصرفات مالية غريبة من قبل بنات ابنتها".

وزعم: "أن هناك خلافًا ما بين الأحفاد على التركة، وبنات ابنتها اللاتي يقمن لديها بمساعدة بعض الأشخاص  قاموا بالاستيلاء على أموالها وسرقتها". 

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التجمع الخامس أحفاد نوال الدجوي الدكتورة نوال الدجوى محكمة القاهرة الجديدة إستئناف

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