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حادث تصادم يتسبب في نفوق 20 رأس ماشية بالغربية (صور)

حادث تصادم على طريق
حادث تصادم على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي

 شهد طريق طنطا – كفر الشيخ الدولي في نطاق مركز قطور بمحافظة الغربية، حادثًا مأساويًا مساء أمس، حيث اصطدمت سيارة نقل بعدد من رؤوس الأغنام والماشية أثناء عبورها الطريق، مما أدى إلى نفوق 20 رأس ماشية، وتسبب في توقف الحركة المرورية لساعات، وسط حالة من الغضب بين الأهالي ومربي الماشية. الحادث يعكس خللًا في إجراءات السلامة على الطرق السريعة، خاصة في المناطق الريفية.
 

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تفاصيل الواقعة:

 تلقت غرفة عمليات محافظة الغربية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وعدد من الماشية على الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ في نطاق مركز قطور.

 وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة مركز قطور، تحت إشراف الرائد حسن عميرة، رئيس قسم مرور قطور، إلى موقع الحادث.

 وأفادت التحريات الأولية أن الحادث نجم عن محاولة عبور عدد من الأغنام والماشية للطريق السريع دون وجود نقاط عبور أو إشارات تحذيرية للسائقين، ما أدى إلى اصطدام سيارة نقل بها، وأسفر عن نفوق 20 رأس ماشية وتكدس مروري استمر قرابة الساعة.

شهادات من موقع الحادث:

 أحد شهود العيان، ويدعى الحاج عبد الله، أحد أهالي المنطقة، قال:"الماشية كانت بتعبر الطريق زي كل يوم، لكن للأسف السواق كان ماشي بسرعة، ومعندناش مطبات أو إشارات تنبهه... الحادث حصل فجأة."

صاحب الماشية المتضرر، عبّر عن استيائه قائلًا:"خسارتي فادحة... دي كانت رؤوس ماشية أربيها من سنين  لا في أماكن لعبور المواشي، ولا في رقابة."

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