محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، تزامنًا مع أول أيام الامتحانات والتي بدأت بمادة اللغة العربية والخط العربي، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية، وانطلاقًا من حرص المحافظة على تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشملت الجولة عددًا من المدارس التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، من بينها لجنة مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية للغات، التي تضم 102 طالب و86 طالبة، ومدرسة محمد سمير إدريس الرسمية للغات، التي تضم 81 طالبًا و62 طالبة.

وخلال جولته، حرص محافظ الغربية على تفقد انتظام اللجان من الداخل، والتأكد من توفير كافة التجهيزات والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، مع تطبيق الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، مشددًا على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، وتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعدهم على التركيز وتقديم أفضل ما لديهم.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها وبالتنسيق التام مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات التنفيذية والأمنية لتأمين مقار اللجان وتوفير الدعم الكامل للعملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية هذا العام بلغ 98,734 طالبًا وطالبة، موزعين على 452 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تم تفعيلها منذ فجر اليوم، وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، ورصد أية معوقات والعمل على تذليلها فورًا.

وقد شهدت الجولة تفاعلًا مباشرًا من المحافظ مع الطلاب داخل اللجان، حيث اطمأن على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة ومطابقتها للمناهج التي تم تدريسها، وقد أعرب الطلاب عن ارتياحهم لطبيعة الامتحان، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من أولياء الأمور المتواجدين خارج اللجان، حيث طمأنهم على انتظام الامتحانات وسيرها بشكل هادئ ومنظم، وقال في تصريحات مباشرة لهم:“أبناؤكم أمانة في أعناقنا.. وجئنا لنطمئن عليكم قبل أن نطمئن على الطلاب.. جميع الأجهزة في الغربية في حالة طوارئ من أجل مستقبل أولادنا”.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف حملات النظافة في محيط المدارس، والتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين محيط اللجان ومنع التكدسات والإشغالات والباعة الجائلين، فضلًا عن التنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، لتوفير خدمات الطوارئ والرعاية الصحية طوال فترة الامتحانات، إلى جانب التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين استقرار التيار الكهربي وعدم حدوث أي انقطاعات خلال أداء الامتحانات.

وشدّد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط المنظمة داخل اللجان، ومواجهة أية محاولات للغش أو الإخلال بالنظام بحزم، مع توفير كافة وسائل الراحة للطلاب، وتقديم الدعم الكامل للكوادر التعليمية والإدارية القائمين على الامتحانات.

وفي ختام الجولة، عبّر اللواء أشرف الجندي عن تقديره لكافة العاملين بالقطاع التعليمي بالمحافظة، مثمنًا ما يبذلونه من جهد ملموس في خدمة الطلاب وتهيئة المناخ المناسب لسير الامتحانات، مؤكدًا أن الدولة تضع التعليم في مقدمة أولوياتها باعتباره حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

ومن جانبه، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء المحافظ، تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتأمين العملية الامتحانية، سواء داخل اللجان أو في محيط المدارس، لافتًا إلى أن الامتحانات تسير بانتظام في جميع الإدارات التعليمية، حيث يؤدي نحو 93,500 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في 417 لجنة، بالإضافة إلى 5,234 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية في 35 لجنة.

واختتم “حسن” تصريحه بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية من قبل قيادات المديرية والإدارات التعليمية طوال فترة الامتحانات، والتدخل الفوري لحل أية مشكلات قد تطرأ، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

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