غياب ضحية "نمر طنطا" عن أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود أنوسة كوتة

شهدت محكمة جنح أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، غياب محمد البسطويسي، العامل بالسيرك وضحية حادثة "نمر طنطا"، عن أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود الشهيرة أنوسة كوتة، وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية ناتجة عن إصابته بميكروب في جرح ذراعه المبتورة.

وتنظر المحكمة في القضية التي تحمل اتهامًا بالإهمال ضد أنوسة كوتة، والذي تسبب في الحادث المؤلم الذي وقع خلال عرض ترفيهي بسيرك مؤقت أقيم بمنطقة أرض البوريفاج بطنطا، ثاني أيام عيد الفطر الماضي، وأسفر عن تعرض البسطويسي لهجوم شرس من نمر أدى إلى بتر ذراعه اليسرى.

تعود أحداث الواقعة إلى 1 أبريل 2025، عندما كان السيرك يقدم عرضًا ترفيهيًا بمشاركة عدد من الحيوانات المفترسة، وعلى رأسها النمور. وأثناء العرض، فوجئ الحضور بهجوم مفاجئ من أحد النمور على العامل محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد (المعروف باسم محمد البسطويسي)، ما أدى إلى إصابته إصابة جسيمة تسببت في بتر ذراعه، وسط حالة من الذعر بين الحاضرين.

وكانت نيابة طنطا قد قررت إحالة "أنوسة كوتة"، واسمها الحقيقي محاسن مدحت محمد علي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة التسبب في إصابة المجني عليه عن طريق الخطأ، وذلك نتيجة الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تقديم العرض.

وجاء في نص قرار الإحالة أن المدربة لم تتخذ التدابير الكافية لحماية العاملين والجمهور من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الحيوانات المفترسة، وهو ما يعد إخلالًا واضحًا بما تفرضه أصول الحرفة، حيث لم يتم تأمين موقع العرض بشكل كافٍ، مما أتاح للنمر الانقضاض على العامل.

وتواجه أنوسة كوتة اتهامات بالإهمال والتهور وعدم الاحتراز، وهي تهم تصل عقوبتها – في حال الإدانة – إلى الحبس والغرامة، خصوصًا في القضايا التي تنجم عنها إصابة مستديمة مثل حالة البسطويسي، الذي بات يعاني من إعاقة دائمة ستؤثر على حياته المهنية والشخصية.

وقد أثارت الواقعة حالة من الصدمة والاستياء بين أهالي طنطا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على العروض التي تتضمن حيوانات مفترسة، وضمان سلامة العاملين والجمهور. فيما التزمت أنوسة كوتة الصمت تجاه الاتهامات الموجهة إليها، وسط ترقب واسع لجلسة المحاكمة الأولى

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