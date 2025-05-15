مركز ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية يطلق مبادرة "ديجيتل مصر"

أعلن مركز ريادة الأعمال والابتكار، المركز البارز لريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وإحدى الشركات المتخصصة في خدمات الاستشارات والتحول الرقمي، عن شراكة تمتد لعام واحد تهدف إلى تمكين 100 سيدة من منطقة القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، من خلال تدريبهن على مهارات العمل الحر الرقمي، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي.

إطلاق ديجيتل مصر لتمكين النساء بالذكاء الاصطناعي

وتهدف هذه المبادرة إلى بناء قاعدة قوية من الكفاءات النسائية بما يعزز الجيل القادم من المُبتكرات اللواتي يرغبن العمل في مجالات العمل الحر الرقمي، مع تعزيز التنوع والشمول داخل منظومة التكنولوجيا في مصر.

تمكين النساء للعمل الحر الرقمي خطوة نحو بناء قوى عاملة أكثر شمولا

و صرح الدكتور شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن تمكين النساء من خلال العمل الحر الرقمي هو خطوة نحو بناء قوى عاملة أكثر شمولًا.

وأضاف: "إن هذه الشراكة مع كابجيميني توفر المهارات والدراية التي تحتاجها النساء لتحقيق النجاح في الاقتصاد الرقمي سريع التطور، مما يساعد في إزالة الحواجز وفتح الفرص أمامهن للقيادة والنمو."



على مدار عام كامل، ستكتسب المُشَاركات المهارات والدراية الفنية اللازمة للتنافس في أسواق العمل الحر الرقمية العالمية. ومن خلال تمكين النساء من العمل عن بُعد، يعالج البرنامج التحديات المجتمعية واللوجستية مثل صعوبة التنقل والالتزامات العائلية، لا سيما للواتي يعشن بعيدًا عن المراكز التكنولوجية الكبرى.

كما يقدم العمل الرقمي الحر للنساء فرصة لتحقيق التوازن بين حياتهن الشخصية والمهنية، فضلًا عن الحصول على استقلالية مالية أكبر، ومرونة في العمل، وفرص للنمو المهني على المدى الطويل.

إطلاق ديجيتل مصر لتمكين النساء بالذكاء الاصطناعي



ومن جانبه، قال حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الخاصة: "إن هذا البرنامج يتجاوز البرنامج التدريب التقليدي لأننا نسعى إلى بناء مجتمع ديناميكي ومترابط من النساء المستعدات للانطلاق في مسيرة العمل الحر الرقمي، فمن خلال تمكين النساء من العمل عن بُعد، نمنحهن قدرة أكبر على التحكم في وقتهن، ومكان عملهن، وساعات عملهن، مما يساعدهن في تجاوز القيود الاجتماعية والثقافية."

قطاع تكنولوجيا المعلومات يشهد نموا بنسبة 16.3%

تتوافق هذه المبادرة الجديدة مع التحول الاقتصادي الأوسع في مصر، حيث يكتسب العمل الرقمي الحر اهتمامًا متزايدًا كمسار مهني قابل للتطبيق. وفقًا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، نما قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 16.3% في السنة المالية 2021/2022، مما جعله القطاع الأسرع نموًا في اقتصاد مصر. يهدف البرنامج إلى تمكين النساء من الاستفادة من هذه الفرص والمشاركة في القوى العاملة الرقمية المتوسعة في البلاد.

تعكس المبادرة الاهتمام المتزايد بين الشابات في العمل الحر، سواء بدوام كامل أو جزئي. فقد أوجد التحول الرقمي في مصر وتحسن الاتصال بالإنترنت وثقافة ريادة الأعمال المزدهرة فرصًا كبيرة للعمل الحر. كما تهدف هذه المبادرة أيضًا إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار.



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