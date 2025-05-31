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سياسة

انتهاك صارخ للقانون الدولي.. حزب العدل يدين إقامة 22 مستوطنة بالضفة الغربية

عبد المنعم إمام،
عبد المنعم إمام، فيتو

أعلن  حزب العدل  برئاسة النائب عبد المنعم إمام وعضو مجلس النواب عن رفضه لما أعلنه  وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" بشأن إقامة 22 مستوطنة إسرائيلية جديدة على امتداد الضفة الغربية، لتوطين الإسرائيليين فيها. والذي اعتبره وزير الدفاع الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس"، خطوة استيطانية تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، تمهيدًا لإخضاع هذه المستوطنات للسيادة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.
 

 سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

 

واكد الحزب فى بيانة أن هذه الخطوة   تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ حرب عام 1967، والتي أقام خلالها أكثر من 200 مستوطنة في أنحاء متفرقة من المنطقة، تضم ما يزيد على حوالي 700 ألف مستوطن.
 

رفض الممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية 

 

ووواصل الحزب فى بيانة  إدانته للانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الضفة الغربية وقطاع غزة، ويرفض بشدة هذه الممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعكس الإجماع الدولي على أن هذه الأراضي لا تُعد جزءًا من إسرائيل، ويُفترض أن تكون تحت السيادة الفلسطينية في إطار حل الدولتين.
 

استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية يمثل تحديًا سافرًا للقانون الدولي

 

واكد حزب العدل أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية يمثل تحديًا سافرًا للقانون الدولي، وجهود السلام التي تبذلها مصر والدول العربية والدولية. ويطالب الحزب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام قرارات الأمم المتحدة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دوله فلسطينية ذات سيادة مستقلة.

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إسرائيل الشعب الفلسطيني إقامة المستوطنات الضفة الغربية القانون الدولي

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