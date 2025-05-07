الأربعاء 07 مايو 2025
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سياسة

خبير استراتيجي يحذر: المخطط الإسرائيلي لضم الضفة الغربية يهدد بتفجير المنطقة

د. طارق فهمى، فيتو
د. طارق فهمى، فيتو

أكد الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن ضم  الضفة الغربية، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهذا المخطط الإسرائيلي يأتي ضمن خطة 2025 الإسرائيلية الخاصة بضم الضفة الغربية.، مشيرا إلى أن المخطط الإسرائيلي لضم الضفة الغربية يهدد بتفجير المنطقة.

الائتلاف الحاكم فى إسرائيل متفق على قرار الضم 

وأكد فى تصريح لـ “فيتو”، أن هذه الخطة هي خطة معلنة لما تبقى من هذا العام خاصة من جانب  الائتلاف الحاكم في إسرائيل لهذا الأمر، وفي كل الأحوال فإن إسرائيل ستضم الضفة الغربية وفقا الاتفاق الائتلاف الحاكم ووزير المالية الذي دخل الحكومة بناء على هذا المقترح.. وأعتقد سيكون هناك قرار بالضم  مثلما حدث بضم الجولان، ومن قبلها ضم القدس باعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل.
 

المخطط الإسرائيلى المخطط سيؤدي إلى تفجير المشهد في المنطقة

وواصل حديثه، قائلا: إن هذا المخطط في تقديري سيؤدي إلى تفجير المشهد في المنطقة، فإسرائيل تتعامل مع الضفة الغربية باعتبارها قطاعا منفصلا عن قطاع غزة، والذي يحدث فية  ثلاثة أشياء الآن؛ أولها: تهجير 15000 مستوطن من شمال الضفة.. والثانى: اقتحام مخيمات جنين ونابلس الى مناطق مختلفة في إطار تشتيت الوجود الفلسطيني فى هذه المنطقة، وهذا الأمر مرتبط بالضفة الغربية وإعلان السيادة الإسرائيلية كاملة، وهذا مشروع مؤجل، ولكن الحكومة الإسرائيلية وفرت الدعم المالي في الميزانية الأخيرة، وبالتالى القرار ليس قرارا سياسيا.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد رحب خلال اجتماع في الكنيست بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، معتبرا ذلك فرصة لضم الضفة الغربية لإسرائيل.

واعتبر سموتريتش أن "عام 2025 سيكون عام السيادة على يهودا والسامرة "الضفة الغربية”، مشيرا إلى أن "التعليمات قد صدرت لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء العمل على إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة".

وأضاف سموتريتش أنه "يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كافة أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية ستشكل خطرا على وجود إسرائيل".

 

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