الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

فنلندا تدين مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

فنلندا، فيتو
فنلندا، فيتو

 قالت وزيرة خارجية فنلندا إنها تدين مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وأضافت وزيرة خارجية فنلندا: “وضع العراقيل المتعمدة أمام حل الدولتين غير مقبول ويتعارض مع الجهود الدولية لتعزيز السلام”.  

 

مصر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء 22 مستوطنة في الضفة الغربية

 في سياق متصل، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة. 

 

وشددت جمهورية مصر العربية - في بيان لوزارة الخارجية - على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما فى ذلك قرار ٢٣٣٤، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

 

وأكدت جمهورية مصر العربية أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد عدم جواز قيام دولة الاحتلال بأن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.  

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فنلندا الضفة الغربية وزيرة خارجية فنلندا حل الدولتين الاحتلال الإسرائيلي القدس

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