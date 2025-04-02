الدوري الإنجليزي، عمر مرموش أفضل لاعب في مواجهة السيتي وليستر
الدوري الإنجليزي، فاز فريق مانشستر سيتي على ليستر سيتي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.
وحصد عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وتقدم السيتي أولا عن طريق جاك جريليتش في الدقيقة 2 ثم سجل مرموش ثاني الأهداف.
وسجل عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الهدف الثاني في مرمى ليستر سيتي بالدقيقة 29.
تشكيل مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جفارديول، روبن دياز، أوريلي.
خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان.
خط الوسط الهجومي: سافيو، جيراليش، دوكو.
خط الهجوم: عمر مرموش.
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