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2000 مستفيد بقافلة تنموية شاملة من جامعة عين شمس لخدمة أهالى قرية دمسنا

قافلة تنموية شاملة
قافلة تنموية شاملة بمحافظة البحيرة، فيتو
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نظمت جامعة عين شمس “قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة” قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة، برعاية د. جاكلين عازر محافظ البحيرة ود. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإلهامي علي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، ورئاسة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإيناس إبراهيم نائب رئيس جامعة دمنهور لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وذلك لخدمة أهالى قرية دمسنا بمركز أبو حمص، بالتعاون مع محافظة البحيرة وجامعة دمنهور.

وقد استفاد من خدمات القافلة المختلفة أكثر من ألف مستفيد.

العادات الصحية للوقاية من الأمراض 

حيث قدمت القافلة خدمات الكشف والعلاج بالمجان إلى جانب حملات توعية لطلاب المدارس بالصفوف التعليمية المختلفة تناولت العادات الصحية للوقاية من الأمراض والظواهر السلبية في المجتمع.

كما قام مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بإجراء اختبارات فورية، بالإضافة الى فتح فصول للراغبين فى التحرر من الأمية.

قام بأعمال التنسيق للقافلة هالة سمير سويد، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، والدكتور صابر شحاتة أستاذ بكلية الزراعة جامعة دمنهور، ومنسق القوافل الطبية وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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جامعة عين شمس الهيئة العامة لتعليم الكبار العادات الصحية جامعة دمنهور خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة دمنهور رئيس جامعة عين شمس محافظة البحيرة

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