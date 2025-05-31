محافظ الدقهلية بالمركز التكنولوجي: لن أسمح بتعطيل أي طلب أو خدمة للناس

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم المركز التكنولوجي بمدينة أجا للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب وشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها، وأكد ضرورة الانتهاء من استيفاء كافة بيانات الملفات قبل دخولها إلى المركز التكنولوجي، والإعلان عن عدم تسلم الاحداثيات إلا مرفقة بإقرار المهندس المسئول.

محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة أجا

وأكد محافظ الدقهلية سرعة الانتهاء من إجراءات تسليم ملفات التصالح في مخالفات البناء، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة تنفيذ وتلبية مصالح المواطنين، والرد على شكواهم ومطالبهم، وشدد على ضرورة التيسير عليهم في تلبية مطالبهم وفقا للإجراءات القانونية.

لن أسمح بتعطيل أي طلب أو خدمة للناس تحت أي مبرر أو عذر

وشدد محافظ الدقهلية على أنه لا يقبل ولا يسمح بتعطيل أي طلب أو خدمة للناس تحت أي مبرر أو عذر، ومن يتقاعس في تلبية احتياجات الناس لا مكان له بين الجهاز التنفيذي، والتقى المواطنين بالمركز التكنولوجي واستمع إليهم مؤكدًا لهم حرصه الدائم على تذليل أي عقبات وتيسير حصولهم على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم.

الدولة وفرت المراكز التكنولوجية ورقمنة البيانات عن طريق سيستم

وتابع محافظ الدقهلية أعمال المركز التكنولوجي وأكد أن الدولة وفرت المراكز التكنولوجية ورقمنة البيانات عن طريق سيستم لإدخال البيانات، لتيسير الخدمات على المواطنين ومنع تدخل الموظفين في بيانات الملفات، شدد على ضرورة السرعة في انهاء النماذج بالمركز التكنولوجي، مؤكدا على سرعة انهاء اجراءات تسليم الرخص لأصحابها دون تعطيل أو تأخير.

والتقى محافظ الدقهلية المواطنين في أماكن الانتظار واستمع إليهم، الذين أبدوا تقديرهم لجهود المحافظ الملموسة في كل مكان وفي جميع القطاعات، وذلك بحضور محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، وعبد الفتاح شحاتة نائب رئيس المدينة، ومدير المركز التكنولوجي.

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