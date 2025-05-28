نتائج الأهلي في الدوري الممتاز خلال الموسم بعد حصد اللقب الـ 45

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس رسميًّا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز علي نظيره فاركو بسداسية اليوم الأربعاء في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة نتائج النادي الأهلي في الدوري الممتاز هذا الموسم عقب التتويج بلقب الدوري للمرة الـ 45 في تاريخه.

نتائج الأهلي في الدوري الممتاز هذا الموسم بعد حصد اللقب 45

الأهلي (5-2) سيراميكا.

زد (0-1) الأهلي .

الأهلي (1-1) الاتحاد السكندري.

البنك الأهلي (0-0) الأهلي .

الأهلي (2-0) المصري.

الأهلي (0-0) إنبي.

الأهلي (2-0) سموحة.

الأهلي (2-0) الجونة.

فاركو (1-1) الأهلي.

الأهلي (2-2) بيراميدز.

مودرن سبورت (1-3) الأهلي.

الأهلي (2-1) بتروجيت.

الأهلي (1-0) غزل المحلة.

الإسماعيلي (0-4) الأهلي.

الأهلي (1-1) الزمالك.

حرس الحدود (0-1) الأهلي.

الأهلي (2-0) طلائع الجيش.

الأهلي (0-3) الزمالك ( نتيجة اعتبارية لصالح الزمالك بعد انسحاب النادي الأهلي ورفضة الذهاب لملعب المباراة).

الأهلي (1-1) بيراميدز.

بتروجيت (2ـ3) الأهلي.

الأهلي (5ـ0) حرس الحدود.

الأهلي (4ـ2) المصري.

سيراميكا (0ـ1) الأهلي.

الأهلي (2ـ1) البنك الأهلي.

الأهلي (6-0) فاركو.

كيف ساهم مارسيل كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45

وساهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي في رحلة تتويج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 45، وذلك قبل رحيله عن الفريق وتولي عماد النحاس المهمة الفنية.

وكانت مساهمة كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45، عن طريق قيادة الفريق في 19 مباراة، نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل 7 لقاءات، وتلقي الهزيمة مرة وحيدة اعتباريًّا بعد انسحاب الأهلي مع الزمالك في لقاء القمة.

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