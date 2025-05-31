السبت 31 مايو 2025
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رياضة

قياسات طبية وبدنية للاعبي الأهلي استعدادا لمونديال الأندية

الأهلي
الأهلي

الأهلي، يخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية وطبية خلال الساعات القادمة استعدادا لرحلة أمريكا المرتقبة للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر القادم. 

كما يقود اليوم السبت الإسباني خوسيه ريبيرو،  مرانه الأول مع النادي الأهلي بعد تنصيبه رسميًا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويضم الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة ريبيرو كل من:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).
• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).
• خوان خوسيه (مدرب حراس).
• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

كما تقرر تعيين عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

 

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الأهلي اخبار الأهلي كأس العالم للأندية

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