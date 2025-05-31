السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
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معاني وأسرار التلبية

عزيزي القارئ توقفنا في المقال السابق عند المعنى والسر في الإحرام وهو التجرد الكامل من زينة ومتاع الدنيا والإعلان عن الزهد فيها، وفي هذا المقال نتحدث عن المعنى والسر في التلبية والحديث على لسان شيخنا البيه رضوان الله عليه.. قال: 

أما عن المعنى والسر في تلبية الحاج لدعوة الحق عز وجل بحج بيته الحرام فهي تعني الاستجابة بعد التجرد والتأهل للإقبال على بيت الله تعالى بالزهد فيما سواه جل في علاه، والقدوم إليه سبحانه حبا وطواعية وشوقا وحنينا ورغبة وطمعا في نوال الرضا والقبول. 

ومن خلال كلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، يعلن الحاج عن إيمانه الكامل بربه تعالى ومولاه وإقراره بوحدانيته سبحانه وتعالى، ونفيه لكل غير وسوى.. هذا وفي كلمة لا شريك لك بالإضافة إلى إعلان الإيمان والتوحيد إقرار بأنه تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند ولا ضد ولا شبيه له سبحانه.. 

ولا شريك معه في الخلق والملك والتأكيد على أنه مالك الملك والقائم عليه والمدبر لشئون العباد والبلاد والمهيمن والقيوم عليه.. 

هذا وفي قول الحاج في التلبية: إن الحمد والنعمة لك والملك، إقرار بأنه سبحانه المستحق وحده للحمد وهو المنعم وصاحب النعم والإمداد وتصديقا بقوله جل شأنه، “وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ”، ونعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وصدق تعالى إذ قال “وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا”.. 

وفي كلمة: إن الحمد لك والملك، ففيها إقرار بربوبيته سبحانه وملكيته سبحانه لما في الكون، فهو رب الكون وخالقه ومليكه، وأنه تعالى له الأمر والخلق ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وأنه سبحانه الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما أراد سبحانه.. 

من معاني وأسرار الحج

التلبية بين عامة وخاصة أهل الإيمان

 

الخلاصة: إن كلمات التلبية والاستجابة لدعوة الله تعالى لحج بيته الحرام حوت الاستجابة وتأكيدها، لبيك اللهم لبيك، وأشارت إلى الإيمان بوجود الله تعالى وتوحيده، وأشارت أيضا إلى أن الله تعالى هو المعبود والمحمود، وأشارت أيضا إلى الإقرار بنعم الله عز وجل وفضله، والإقرار بأنه تبارك في علاه مالك الملك سبحانه، فاللهم اجعلنا من أهل الاستجابة والتلبية في كل ما أمرتنا به سبحانك..

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