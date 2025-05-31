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أخبار مصر

عوض تتابع مع محافظ الإسكندرية إجراءات التعامل مع تداعيات العاصفة الرعدية

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
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أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اتصالًا مع الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية للاطمئنان على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة والرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة.

 

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رفع درجة الاستعداد القصوى بأحياء الإسكندرية 

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق مع غرفة العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة لسرعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

ومن جانبه أشار الفريق أحمد خالد سعيد إلي عدد من الإجراءات الفورية التي اتخذتها المحافظة للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتسهيل سير المواطنين والسيارات وكذا التيسير على الطلاب في أداء الإمتحانات اليوم حرصًا على سلامتهم.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بالتنسيق بين المحافظة والوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتنسيق وتوحيد الجهود اللازمة للتعامل مع الأثار السلبية لموجة الطقس السيئ والتعامل مع المتضررين خاصة مهمات الإغاثة والرعاية.

موجة لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة وسوء الأحوال الجوية

وفى السياق ذاته تلقت الدكتورة منال عوض تقريرًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع في المحافظات التي تعرضت لموجة لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة وسوء الأحوال الجوية، وأوضح التقرير إلى إغلاق بوغاز ميناء العريش البحري أمام حركة دخول وخروج السفن لحين تحسن الأحوال الجوية، كما تعرضت محافظة مطروح لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن برانى والسلوم ومرسى مطروح والضبعة والحمام والعلمين وتم التعامل معها من جانب الأجهزة التنفيذية، كما تعرضت محافظة البحيرة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز رشيد وإدكو مع نشاط للرياح على معظم مراكز المحافظة أسفرت عن بعض تجمعات المياه وتم رفع حالة الاستعداد القصوي.

كما أشار التقرير إلى تعرض محافظة كفر الشيخ لرياح شديدة وسقوط أمطار خفيفة في مناطق بلطيم وتم التعامل مع تجمعات الأمطار من جانب الأجهزة التنفيذية واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المعدات والإدارات.

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الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خسائر عاصفة الاسكندرية محافظ الإسكندرية

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