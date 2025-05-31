استمرار جهود سحب تجمعات مياه الأمطار شرقي الإسكندرية

تتواصل جهود شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المدينة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الإدارة، برفع أقصى درجات الاستعداد لمجابهة آثار الأحوال الجوية الطارئة.

وفي هذا السياق، تحركت سيارات ومعدات الشركة إلى عدد من المواقع الحيوية التي شهدت تراكمات للمياه، حيث تابع المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الأعمال ميدانيًا واطمأن على جاهزية فرق الطوارئ وفاعلية التدخل السريع في المناطق المتأثرة. كما حرص على توجيه فرق العمل ببذل أقصى الجهد لضمان سحب المياه بشكل سريع والحد من أي تأثيرات على حركة المرور أو المواطنين.

وقد دفعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بـ99 معدة متنوعة لشفط المياه والتعامل مع التراكمات الناتجة عن موجة الطقس السيئ، شملت سيارات شفط، وبدلات، وسيارات نقل أفراد ومعدات، موزعة على مختلف المناطق المتضررة، لضمان سرعة التدخل ورفع كفاءة عمليات السحب.

وشملت أعمال التدخل سحب تجمعات المياه من مناطق حيوية بشرق المدينة، أبرزها شارع خالد بن الوليد، وصلاح الدين شعبان، وجلال حماد، ونفق سيدي بشر، ومحمد نجيب على البحر، وشارع ٤٥، وشارع مصطفى كامل، وشارع جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى بعض الجراجات والمناطق المنخفضة، وكذلك منطقة محرم بك.

وتواصل شركة مياه الشرب بالإسكندرية عملها على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الحالة الجوية والتدخل الفوري في أي موقع تظهر فيه تجمعات مائية، وذلك بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وكافة الجهات التنفيذية، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

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