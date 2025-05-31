السبت 31 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الرعدية على مطروح

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حالة الطقس اليوم، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تجدد تكاثر السحب الرعدية الممطرة  على محافظة مطروح، ومن المتوقع أن تمتد لتشمل باقى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

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حالة الطقس اليوم السبت، عودة الأمطار الرعدية

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، يسود طقس  ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس  مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  21

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23.

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