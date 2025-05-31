السياحة: مراجعة شاملة لأجهزة التكييف وخطوط الكهرباء ودورات المياه بمخيمات الحجاج

بدأت البعثة الرسمية للحج السياحي جولات مكثفة لمعاينة مخيمات السياحة في كل من منى وعرفات، وتشمل الجولات كافة مخيمات برامج الحج السياحي الخمس نجوم والاقتصادي والبري، كما تشمل أيضا مخيمات الحج الفاخر، وذلك في إطار استعدادها لتصعيد الحجاج والتنسيق مع شركات الطوافة السعودية المتعاقد معها عليها لخدمة حجاج الشركات.

معاينة مخيمات السياحة في منى وعرفات



وأعد ممثلو لجنة السياحة الدينية بـ غرفة شركات السياحة تقرير مفصل حول ملاحظاتهم على مخيمات منى وعرفات.

جاء هذا التقرير بناء على تواصل ممثلو الغرفة المستمر مع شركتي الماسية مشارق والراجحي لخدمات الحجاج وهما الشركتين اللتين تعاقدت معهما الغرفة لخدمة حجاج السياحة، والتواصل كذلك مع شركات السياحة المنفذة للحج، بجانب عدة زيارات قام بها أعضاء الغرفة على مدار الأيام الماضية للمخيمات في منى وعرفات بشكل يومي.

تضمن التقرير عدة ملاحظات على المخيمات وطلبت البعثة من شركتي الطوافة وخدمة الحجاج "الماسية والراجحي" ضرورة معالجة ومراعاة تلك الملاحظات بشكل عاجل قبل تصعيد الحجاج إلى منى وعرفات، كما تم التنسيق مع مسؤولي وزارة السياحة والآثار في بعثة الحج السياحي لبدء المعاينة النهائية للمخيمات قبل استلامها.



ويتم التواصل والمعاينات المبدئية للمخيمات بالتنسيق التام وتحت الإشراف المباشر من سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج السياحي، المباحثات التيً طالبت ببذل أقصى جهد لتذليل العقبات أمام تحركات الحجاج بالمشاعر المقدسة.

كما طالبت سامية سامي باستمرار هذا التواصل والتنسيق حتى وصول الحجاج وصعودهم إلى عرفات، كما طالبت رئيسة بعثة الحج السياحي من لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات بضرورة الاطمئنان على تنفيذ شركات الطوافة لكافة الإجراءات والخدمات المتفق على تنفيذها.

تلافي ومعالجة الغالبية العظمى من الملاحظات

وبدأت الجولات بمعاينة المخيمات التابعة لشركة الماسية مشارق لخدمات الحجاج والتي تعد المطوف المتعاقد معه من قبل غرفة شركات السياحة لخدمة حجاج البري وحجاج الخمس برامج الخمس، حيث قام عدد من مشرفي وزارة السياحة وعلى رأسهم سيد خاطر مدير إدارة السياحة الدينية بالوزارة، بمرافقة وفد لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة أحمد إبراهيم رئيس اللجنة ومعه يسري السعودي عضو اللجنة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بالإضافة إلى ممثلين للجهاز الإداري لغرفة شركات السياحة على رأسهم أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة، ورافقهم في الجولة محمد الدمنهوري مسئول ملف مصر بالماسية مشارق لخدمة الحجاج.

‏وخلال تلك المعاينة تبين قيام شركة الماسية مشارق بتلافي ومعالجة الغالبية العظمى من الملاحظات التي رصدتها غرفة شركات السياحة، كما تبين أن المخيمات حديثة وعلى مستوى عالي من الجودة، لتحقيق الراحة للحجاج خاصة في المستوى البري وتنفيذ كل ما تضمنته الضوابط المنظمة للحج السياحي التي وضعتها وزارة السياحة والآثار من جهة، بالإضافة إلى تطبيق ما جاء في تعاقد الغرفة مع الشركة من جهة ثانية.

شملت الجولة أماكن المخيمات بمنى وعرفات ومعاينة أجهزة التكييف التي تبين أن الغالبية العظمى منها داخل المخيمات حديثة، بجانب مناطق الخدمات ودورات المياه ومناطق استراحة الحجاج كما تم مراجعة خطوط الكهرباء مع المهندسين المشرفين على تجهيز المخيمات للتأكد من قوة تحملها وعدم انقطاعها خلال تواجد الحجاج، ‏كما تم التأكيد على سهولة الوصول إلى المخيمات وتوفير عدد كاف من الإدلاء الأكفاء لإرشاد مجموعات الحجاج التابعين لشركات السياحة.

فتح قنوات الاتصال المباشر مع شركات السياحة

‏ومن المنتظر أن تتم مراجعة نهائية واستلام المخيمات خلال الساعات والأيام المقبلة قبل تصعيد الحجاج، وقد جرت المباحثات حول المخيمات وتجهيزها طوال الأيام الماضية بحضور قيادات الماسية لخدمات الحجاج، ويقوم ممثلو غرفة السياحة في البعثة بفتح قنوات الاتصال المباشر مع شركات السياحة رؤساء التضامنات بين الشركات المنفذة للحج للوقوف على ملاحظاتهم حول مخيمات الحجاج في مني وعرفات لبحث كل تلك الملاحظات مع شركات الطوافة وحلها فورا.

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