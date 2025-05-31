السبت 31 مايو 2025
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أخبار مصر

مسؤولو بعثات الحج يشاركون في تقييم وجبات المشاعر المقدسة قبل التصعيد

جلسات تذوق أطعمة
جلسات تذوق أطعمة الحجاج قبل التصعيد للمشاعر في مني وعرفات

 شاركت البعثات المصرية لـ حجاج السياحة والتضامن في جلسة تذوق موسعة للأطعمة التي ستقدم في المشاعر المقدسة نظمها المطوف السعودي لخدمات حجاج السياحة والتضامن بمشاركة ممثلي شؤون حجاج 9 دول من بينها مصر والسودان ولبنان وغينيا، إضافة إلى عدد من دول إفريقيا غير العربية مثل بنين ومدغشقر وزيمبابوي وسيراليون وممثلين عن 22 دولة أخرى. 

جلسات التذوق لأطعمة حجاج بيت الله الحرام

 ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لموسم الحج 1446هـ، وحرصًا على ضمان أعلى مستويات الجودة لضيوف الرحمن، حيث تهدف الجلسة إلى تعزيز تجربة الحاج الغذائية خلال تأديته المناسك، من خلال إشراك ممثلي الحملات والمراكز في تقييم وتذوق الوجبات، ومناقشة جودتها وتوازنها الغذائي وسلامتها، بما يضمن تقديم خدمات لوجستية متكاملة تلبي توقعات الحجاج وتراعي خصوصياتهم الثقافية والغذائية.

 وقال صالح قطب، المدير التنفيذي لقطاع التغذية: "نحن ملتزمون بتحقيق أعلى معايير رضا ضيوف الرحمن، انطلاقًا من إيماننا بأن جودة الأطعمة ليست مجرد خدمة، بل تجربة تسهم في راحة الحاج وسكينته أثناء أداء المناسك. 

 

من جانبه، أكّد رئيس مجلس الإدارة علي بندقجي ان هذه اللقاءات تمثل خطوة نوعية نحو تمكين الحجاج من إيصال صوتهم وملاحظاتهم قبل بدء الرحلة الإيمانية، مشيرًا إلى أن تعزيز التواصل المباشر بين مزوّدي الخدمات والمستفيدين يرسّخ منظومة متكاملة تليق بعظمة الشعيرة وقداسة الزمان والمكان.

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